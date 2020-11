Shopping e passeggiate, Cuneo riparte con la "zona arancione" (FOTO)

Spostamenti liberi all'interno del proprio Comune e negozi aperti (insieme a centri estetici, toelettature e mercati): dopo le misure restrittive imposte dall'attribuzione della zona rossa, la provincia di Cuneo ha assaporato in mattinata una ritrovata libertà, seppur parziale, dopo l'inserimento in fascia arancione, grazie ai miglioramenti dei parametri legati al contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Nessun "liberi tutti", insomma, ma ha vinto la voglia di uscire per fare shoping, o anche solo semplicemente per una passeggiata, come testimoniato dalle tante persone in giro per Cuneo, pur nel rispetto delle linee guida generali, che ricalcano sostanzialmente quelle già adottate finora: obbligo di indossare la mascherina, lavaggio frequente delle mani da parte degli operatori, mantenimento delle distanze per evitare assembramenti e rilevazione della temperatura.