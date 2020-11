Covid-19, due decessi a Ceresole d'Alba nell'ultima settimana

Ad oggi nel comune di Ceresole d’Alba si contano 43 casi di infezione da Covid-19, accertati con il tampone molecolare. Cinque di queste persone sono in via di guarigione mentre quattro sono purtroppo ricoverate presso strutture ospedaliere della zona.

"A questi nostri concittadini e ai loro famigliari auguriamo di superare il momento di difficoltà e una pronta guarigione - affermano dall'Amministrazione comunale -. Nell'ultima settimana sono purtroppo sono venuti a mancare due nostri concittadini, due persone che erano conosciute e apprezzate da tutta la nostra comunità: l'Amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, esprime la propria vicinanza e il cordoglio ai famigliari. Richiamiamo ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto dei corretti comportamenti per la prevenzione del contagio: indossare la mascherina, distanziamento ed evitare nel modo più assoluto i raggruppamenti e i luoghi affollati dove sono più elevati i rischi di diffusione del virus. Muoviamoci solo per le esigenze di stretta necessità".

L'Ordinanza, firmata dal Ministro della salute il 27 novembre, dispone il passaggio nell’area arancione per la Regione Piemonte. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 novembre. L’accesso agli uffici comunali in queste settimane, a causa dell'emergenza in corso, sarà limitato alle disponibilità degli uffici seguendo il calendario che sarà pubblicato settimanalmente sul sito internet del comune - Sezione Avvisi.