Trovare lavoro: le opportunità dell'era digitale. L'esperienza di Epicode per diventare web developer

Oggi chi desidera garantirsi un'occupazione nel mondo del lavoro deve aver maturato un adeguato percorso formativo. Una scelta consapevole che considera prioritario valutare gli sbocchi offerti dal mercato, preparandosi di conseguenza.

Nel mettersi alla ricerca di un lavoro è bene considerare l’elenco delle posizioni più richieste.

In Europa ad esempio allo stato attuale la posizione più gettonata è quella dell’ Artificial Intelligence Specialist, ovvero esperto di Intelligenza Artificiale, realtà accanto alla quale trovano spazio tutta una serie di professioni legate alla rivoluzione tecnologica in atto, dagli Energy manager ai Software e App Developer.

In Italia per promuovere lo sviluppo di nuove competenze professionali digitali Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ha lanciato la Coalizione Nazionale Italiana, che aderisce al progetto Europeo “Coalizione per le competenze e le professioni digitali ”.

La figura dello sviluppatore, affrontiamola preparandoci a dovere con il corso offerto da Epicode

Impegnata nello sviluppo delle applicazioni web, nella conoscenza delle basi della programmazione e dei protocolli internet, la figura dello sviluppatore passa attraverso un percorso di approfondimento delle basi delle architetture software, impegnandosi a creare la parte visiva di un sito web così come la realizzazione di pagine web statiche usando HTML e CSS.

Sono i numeri del mercato del lavoro a sottolineare che esiste un futuro concreto ed appagante per chi sceglie di intraprendere una professione come quella del developer, di cui ogni anno risultano vacanti 30mila posizioni.

Per garantirsi le conoscenze tecniche, e gli strumenti per poter operare in questo settore, non resta che affrontare un percorso didattico specifico. Parliamo di una scelta mirata come il corso web developer offerto da Epicode School, un’autentica rivoluzione che insegna ai futuri web developer a pensare fuori dagli schemi.

Il corso intensivo online, pensato per trovare lavoro nel più breve tempo possibile, viene proposto in modalità “Bootcamp” e vedrà impegnati gli studenti per tre mesi.

Epicode la soluzione rivoluzionaria per affrontare un’emergenza nazionale come la mancanza di lavoro

Quella di Epicode si rivela una proposta concreta, per affrontare con successo il mondo del lavoro. La chiave di volta è rappresentata dall’intreccio fra il percorso formativo e le aziende, alla costante ricerca di creatori digitali. Ed è proprio dal dialogo fra le parti che si sviluppa il piano formativo, dando vita ad un programma ad hoc che consente agli studenti di entrare in possesso delle caratteristiche che il mercato sta cercando.

Il programma di studi - come si intuisce dalle opinioni Epicode - può essere rimodulato in ogni momento al pari del modus operandi, una scelta a doppio binario che offre un prodotto sempre al passo con i tempi e le esigenze di studenti e aziende.

Il corso Epicode è veloce, intensivo e soprattutto conveniente

Il corso online garantisce a chi non dispone di una laurea, o di un diploma, di potersi reinventare. Ogni studente può fruire del supporto di un coach personale, a cui rivolgersi in qualsiasi momento. Il percorso di studi è veloce e intensivo per questo lo si completa in soli tre mesi, affrontando un metodo di insegnamento al 70% pratico e al 30% teorico.

“Il nostro corso da web developer è unico nel suo genere anche nel prezzo – come confermano dal team Epicode -. La nostra quota di partecipazione è infatti più bassa di ogni master o corso professionalizzante dello stesso settore. Il pagamento è suddiviso in due rate. La seconda rata va pagata soltanto se la scuola ha trovato lavoro allo studente e comunque solo dopo l’avvio effettivo dell’attività”.