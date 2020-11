Savigliano: all’ospedale SS Annunziata, pazienti trasferiti dalle tende dell’Esercito all’interno del DEA per via della pioggia

Temporaneamente spostati all’interno del DEA di Savigliano i due pazienti in cura all’interno della tende dell’Esercito Italiano. Le due tensostrutture sono state allestite il mese scorso per diminuire la pressione sul Pronto Soccorso in questo periodo di emergenza sanitaria. Ospitano pazienti in attesa dei risultati dei tamponi o con lievi sintomatologie.

Ieri sera lo spostamento all’interno della struttura per via della pioggia. “Visto che avevamo posto all’interno del DEA - spiega Massimiliano Pinelli, direttore Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Savigliano - abbiamo preferito spostarli. Non c’è stato alcun disagio e già oggi o al massimo domani torneremo a utilizzarle se le condizioni meteo lo permetteranno”.

“È stata una scelta precauzionale - aggiunge - perché trattandosi comunque di tende il timore era che se fosse continuato a piovere si potessero creare delle infiltrazioni d'acqua”.

“In questa fase - precisa Pinelli - gli accessi per Covid si sono ridotti e conseguentemente abbiamo la possibilità di gestire i pazienti nei locali di isolamento all'interno dell'ospedale. Ciò è sicuramente vantaggioso sia per il personale che per i pazienti stessi. Le tende, che si sono rivelate utilissime nelle scorse settimane, sono e resteranno un supporto nel caso i numeri torneranno a salire e gli spazi interni dovessero non essere sufficienti”.

Una scelta resa possibile proprio dalla diminuzione di accessi per Covid al Pronto Soccorso, resa possibile sia dagli interventi messi in atto dall'ASL per fronteggiare l'emergenza, sia dalle misure di carattere generale attuate a livello regionale.

“Abbiamo avuto numeri ben maggiori rispetto agli attuali, ma gli sforzi messi in atto dall’Asl a tutti i livelli hanno evitato che anche nei momenti di maggiore pressione il 'sistema' andasse in sofferenza”.