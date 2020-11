Scoperta alle Molinette di Torino: "Il Covid-19? Lo scopre un'ecografia ai polmoni in pronto soccorso"

Anche una semplice ecografia del polmone in pronto soccorso può diagnosticare il Covid 19. Lo dice un nuovo studio effettuato dagli esperti dell'ospedale Molinette di Torino. Secondo i dati, l’aggiunta dell’ecografia polmonare, eseguita insieme alla visita medica, ha permesso di identificare correttamente casi di polmonite da Covid-19 – quasi il 20% - tra quanti erano stati erroneamente catalogati, in base al risultato del primo tampone naso-faringeo, come negativi.



Non solo cuore o addome: l’ecografia del polmone è usata da circa 20 anni, ad esempio, per valutare la presenza di liquidi in eccesso nei polmoni, situazione per lo più correlata a patologie croniche con riacutizzazioni più o meno frequenti, come lo scompenso cardiaco. Uno studio condotto dai medici della Medicina d’Urgenza dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Enrico Lupia) ha recentemente dimostrato che l’ecografia polmonare è anche estremamente utile per la diagnosi delle polmoniti da COVID-19 in Pronto soccorso.