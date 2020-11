Doni di Natale benefici per il "Centro Down Cuneo"

Qualche golosa novità è in arrivo dal "Centro Down Cuneo" per scaldare l’atmosfera di questo Natale segnato così profondamente dalla pandemia.

"Purtroppo saranno festività che in molti vivranno sottotono a causa delle preoccupazioni di salute di amici e famigliari ed economiche, in quanto sono tanti i nuclei famigliari le cui attività commerciali, disgraziatamente, hanno subito lo stop per il contenimento dell’emergenza sanitaria", commenta Andrea Selleri, presidente del "Centro Down Cuneo".

"Anche alcune delle nostre famiglie sono state provate duramente dalla pandemia e sono in molte ad avere difficoltà a proseguire le normali attività dall’autonomia alla logopedia, indispensabili per lo sviluppo e la crescita dei figli con Trisomia 21- continua Selleri -. L’associazione quindi si è mossa aggiungendo nuove proposte per le famiglie, prime tra tutti le dieci sedute individuali con due professioniste (educatrice e musicoterapista oppure logopedista e musicoterapista) per i più piccoli.

Proseguono inoltre, anche grazie al sostegno proveniente dalle raccolte fondi, i laboratori di autonomia con le educatrici. Purtroppo dopo alcune riunioni in presenza si è ritenuto opportuno spostare sul web una parte dell'attività a causa proprio dell’emergenza sanitaria.

Per poter portare avanti queste attività ancora una volta ci affidiamo alla generosità dei nostri simpatizzanti che ogni anno ci dimostrano quanto tengono ai nostri ragazzi e bambini donandoci il 5 per mille o partecipando alle nostre iniziative benefiche.

Viste le difficoltà del momento abbiamo quindi pensato opportuno dare maggiore scelta ai nostri amici e offrire, per Natale, una scelta più ampia di doni da mettere sotto l’albero, tutti firmati “Centro Down Cuneo”. Quest’anno quindi, oltre le cioccolate rosse del “Centro Down Cuneo” che da anni rallegrano le tavole di molto cuneesi e il calendario, giunto quest’anno alla sua terza edizione e che vede la partecipazione straordinaria dei “Marlene Kuntz”, sarà possibile aggiudicarsi un cesto con prelibatezze della “Cooperativa sociale ‘I Ciliegi Selvatici’” di Verzuolo.

Tre bellissimi regali che potranno fare la differenza e aiuteranno il “Centro Down Cuneo” a portare avanti le iniziative per ragazzi e bambini con “Trisomia 21”.

Acquistando i cesti natalizi saranno due le realtà a beneficiarne poiché mentre una parte del ricavato andrà al Centro Down Cuneo il resto andrà alla “Cooperativa sociale ‘I Ciliegi Selvatici’” di Verzuolo in cui lavorano alcuni ragazzi con disabilità.

Per maggiori informazioni sui cesti si possono chiamare i numeri 347.1129854, per le cioccolate 338.7947769, per i calendari 333.7533597".