Volley: I risultati e la classifica del campionato di A2 Femminile. La capolista Roma cade a Sassuolo. Il Pinerolo sale in seconda posizione!

Nel pomeriggio si sono giocate tre delle cinque gare in programma nella 3^ giornata di ritorno del campionato di volley di serie A2 Femminile. Due le gare rinviate a causa del Covid-19: Sigel Marsala-Exacer Montale e Lpm Bam Mondovì-Club Italia Crai. Le prime squadre a scendere in campo sono state l’Hermaea Olbia e l’Eurospin Pinerolo.

Le torinesi, trascinate da una Valentina Zago (19) in ottima forma, hanno inflitto un secco 0-3 alle isolane. La sorpresa della giornata, però, è la vittoria per 3-1 del Green Warriors Sassuolo ai danni della capolista Acqua & Sapone Roma. Grande la determinazione delle Emiliane, trascinate dalle solite Antropova (24) e Dhimitriadhi (15). Vittoria casalinga anche per la Futura Busto Arsizio, che ha avuto la meglio del Cus Torino per 3-1. Ecco i risultati e la classifica aggiornata:

I risultati della 3^ giornata di ritorno

Hermaea Olbia Eur. Pinerolo 0 - 3 Lpm Bam Mondovì Club Italia Crai RINV. F. Busto Arsizio Cus Torino 3 - 1 G.W. Sassuolo A&S Roma 3 - 1 Sigel Marsala Exacer Montale RINV.

La classifica