Lockdown in cucina per Renato Nari, ambasciatore dei Controvento Nomadi Tribute Band

Volete cucinare le seppie con piselli? Provate la ricetta dell’ambasciatore della band dei Controvento Renato Nari! Un piatto che unisce perfettamente terra e mare, semplice da preparare quanto gustoso in tavola e diteci se non abbiamo ragione.

Pulite con cura 800 g di seppie e tagliatele a striscioline. In una casseruola capiente fate imbiondire uno spicchio d’aglio e mezza cipolla tritata in un filo d’olio extravergine. Rosolate le seppie per qualche minuto, aggiungete 400 g di piselli e sfumate con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, aggiungere i pomodori pelati spezzati con le mani e mescolate.

Regolate di sale e pepe, se necessario aggiungete un bicchiere di acqua calda. Coprire con il coperchio e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti (le seppie dovranno risultare morbide). Terminata la cottura e servite il piatto con fette di pane abbrustolito.

Acquolina in bocca?