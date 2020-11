Volley maschile A2: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo batte in rimonta Santa Croce, al Pala UBI Banca termina 3-1!

Importante vittoria, con il punteggio di 3-1, per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che al Pala UBI Banca infligge la prima sconfitta alla Kemas Lamipel Santa Croce nella settima di campionato. Squadra di Montagnani avanti di un set, prima della rimonta dei padroni di casa, bravi a non disunirsi e portare a casa i tre punti.

Serniotti apre con Pistolesi in regia, Wagner opposto, Codarin e Sighinolfi centrali, Tiozzo e Preti schiacciatori, Catania libero. Montagnani risponde con Acquarone al palleggio, Bezerra Souza opposto, Copelli e Robbiati centrali, Colli e Di Silvestre schiacciatori, Sorgente libero.

Gli ospiti, ancora imbattuti, entrano in campo con la giusta concentrazione e scavano un piccolo margine: 9-12. Colli è esplosivo in battuta, 12-17. Santa Croce non sbaglia un colpo e va a segno con continuità, 13-20. Muro di Di Silvestre, 14-22. L'inerzia non cambia, 18-25 e toscani avanti di un set.

Cuneo riparte con determinazione e si fa valere con Tiozzo e Wagner, 17-14. Ace di Preti, 18-14. Robbiati e Acquarone fanno gli straordinari a muro, Santa Croce è di nuovo vicina (18-17). Errore di Colli, Cuneo +3 (22-19) ma Robbiati e Bezerra Souza sono in in serata e trascinano i compagni, 23-22. Finale caldo, Pistolesi si scatena a muro ed i padroni di casa la spuntano 26-24: parità.

BAM Acqua S.Bernardo in palla ad inizio terzo set, si gioca punto a punto. Preti e Wagner acquisiscono continuità, gli ospiti perdono qualche certezza. Break importante di Cuneo: 20-17. Vantaggio conservato fino al 25-20, 2-1.

Alessandro Preti continua a giocare su alti livelli, Cuneo avanti 7-6. Santa Croce attacca fuori, 10-8, poi ricuce, presa per mano da Acquarone (12-12). Wagner riporta i suoi sul +2, 14-12 ma gli ospiti capovolgono la situazione con il muro di Copelli, 16-17. Partita divertente, Pistolesi arma Preti: 20-19. Preti incontenibile, ace del 23-21 e punto finale del 25-23. Cuneo sorride, vittoria per 3-1 in una sfida di alta classifica. Alessandro Preti MVP.