A Cuneo nei prossimi giorni il Drive through hot spot in via Vecchia di Borgo San Dalmazzo

A inizio dicembre sarà operativo anche a Cuneo, presso il parcheggio retrostante Villa S. Croce, vicino al campo di atletica, un Drive through che consentirà ai cuneesi di accedere in piena sicurezza all’esecuzione del tampone Covid 19, sul modello di quelli già attivi a Mondovì e Savigliano.

Targatocn lo aveva anticipato la scorsa settimana.



Dopo diversi sopralluoghi e verifiche l'area, individuata dall'ASL di concerto con l'Amministrazione Comunale, è risultata la più idonea tra quelle prese in considerazione in quanto la più vicina alle Strutture Sanitarie dell'Asl e di facile accesso da parte dell'utenza.

“L’attività - spiegano il direttore del Dipartimento di Prevenzione Mauro Negro e del Distretto Sud-Ovest Luigi Domenico Barbero - viene spostata per gestire meglio l’afflusso delle persone e garantire la massima sicurezza; le prenotazioni sono regolate in gruppi di accesso (slot) ogni 30 minuti: chiediamo a tutti di rispettare la massima puntualità, senza troppo anticipo né ritardo, per consentire la migliore regolazione degli accessi. Il potenziamento del servizio garantirà un adeguato numero di prestazioni anche su Cuneo, mentre oggi parte dell’utenza è dirottata sugli altri Drive through”.

E’ prevista l’installazione di due strutture prefabbricate, una per lo svolgimento delle procedure di accettazione e una dotata di tensostruttura di supporto per l’effettuazione del prelievo senza che l’utente scenda dall’auto.

Il Drive through, che avrà ingresso da via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e uscita lungo corso Francia, sarà operativo su prenotazione con un numero di slot proporzionale alle richieste. Al momento il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con accessi contingentati che dovranno avvenire unicamente in automobile.

Le autovetture, incolonnate in file parallele all’interno del parcheggio, una volta superata la fase di registrazione, saranno fatte avanzare sino all’accesso della tensostruttura per l’esecuzione degli esami. Al fine di agevolare il flusso, una volta effettuato il tampone l’automobilista dovrà uscire dall’area attraverso il parcheggio interno della Struttura Sanitaria dell’ASL per immettersi nel flusso stradale di corso Francia. Lungo tutto il percorso, anche per ragioni di sicurezza, è sconsigliato scendere dalla propria autovettura.

“Tutto è stato studiato per migliorare il servizio rispetto a quello attuale e per garantire la massima sicurezza per tutti, pazienti, operatori e cittadini residenti in zona” sottolinea il sindaco Federico Borgna.

Il Servizio Tecnico dell’Asl CN1 coordina i lavori sull’area, ormai quasi ultimati. Alla consegna e installazione dei monoblocchi seguirà la realizzazione degli impianti elettrico e wi-fi con la relativa fase di collaudo. Si prevede l’attivazione del Drive through nella prima settimana di dicembre.