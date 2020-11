A Mondovì prorogati i “buoni spesa per famiglie”

A fronte dell’interesse e delle richieste pervenute in queste settimane da esercenti e famiglie, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare la scadenza dei buoni spesa finanziati con il “Fondo Ripartenza”, sino al 31 dicembre.

“Crediamo fortemente nello spirito di questa iniziativa, il cui obiettivo è generare ricadute virtuose sull’economia locale e sostenere le famiglie monregalesi ed il loro potere d’acquisto" - commenta Paolo Adriano , sindaco di Mondovì - "Ringrazio i commercianti che la hanno sposato e rinnovo l'appello affinché si promuova ancora insieme queste ed altre forme di sostegno al nostro tessuto economico, specialmente in questi difficili tempi".

“E’ un'iniziativa alla quale abbiamo sempre creduto il cui rinnovo salutiamo positivamente: essa, non solo va nell’ottica della valorizzazione del commercio locale e dell’aiuto agli esercizi di vicinato, ma si affianca a iniziative analoghe di Confcommercio Provinciale” - dichiara Carlo Giorgio Comino, presidente As.Com Confcommercio di Mondovì.

I buoni spesa famiglia o voucher sono una iniziativa a sostegno delle famiglie monregalesi e conseguentemente degli esercizi commerciali ed artigianali di vicinato della città che attinge al “Fondo Ripartenza”, istituito dal Comune come parte integrante del “Patto per Mondovì”, finalizzato al rilancio cittadino in periodo di emergenza. Il buono spesa da 20 euro si può ottenere accreditandosi sull’apposita piattaforma: www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/sportello-unicopolivalente/servizi-al-cittadino/fondo-per-la-ripartenza.