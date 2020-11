Anche a Savigliano si accende l'atmosfera natalizia (FOTO)

Anche a Savigliano è tempo di Natale.

L’accensione delle luci nel centro città come da tradizione a fine novembre, ha illuminato le strade, dalle principali via sant’Andrea, passando per via Roma e piazza Santa Rosa, per proseguire nelle vie limitrofe.

L’iniziativa è stata possibile come sempre grazie al contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, del Comune di Savigliano e dei commercianti saviglienesi con la regia dell’Ascom "Come ogni anno i negozianti hanno dato un contributo libero, mentre il Comune ha dato il suo contributo da 5 mila euro, per il resto siamo intervenuti come Ascom e la Banca Crs" commenta il direttore di Ascom Savigliano Livio Raballo.

Un Natale che ha sicuramente un sapore un po’ più amaro a causa dell’emergenza sanitaria, ma che con la riapertura dei negozi grazie al passaggio alla zona arancione, potrebbe dare una spinta al commercio locale.

Le luci si sono accese sabato 29 novembre e resteranno fino alle fine delle festività 2020.

Quest’anno l’Amministrazione comunale e l’Ente Manifestazioni hanno dovuto rinunciare al ricco calendario di iniziative “in presenza”, ma insieme stanno lavorando a un’alternativa per l’edizione 2020 dell’Incantevole Natale.