Ciak, si gira! A Carrù in corso le riprese per il cortometraggio dedicato alla tradizione del Bue Grasso

In attesa della 110^ edizione della fiera del Bue Grasso, a Carrù sono iniziate le riprese del cortometraggio, diretto dal regista Davide Sordella, dedicato alla storia e alla tradizione di questa manifestazione.

"Questo progetto è la dimostrazione di quanto l'interesse attorno alla storia ed alla tradizione della Fiera del bue Grasso sia alto. Ringrazio l'ATL del Cuneese, nelle persone del Presidente Bernardi, del Consigliere Pulitanò e della direttrice Salvestrin, per aver deciso di puntare sulla Fiera raccontandone tramite un cortometraggio la sua assoluta unicità fondata sulla tradizione" - commenta il sindaco Nicola Schellino.

La 110^ edizione della fiera andrà in scena giovedì 10 dicembre, presso l’ala Borsarelli in piazza Mercato, dove si svolgerà la rassegna zootecnica, rigorosamente a porte chiuse. I bovini saranno in numero non superiore a 70-80, suddivisi nelle categorie tradizionali: buoi, manzi e vitelli castrati. Terminate le operazioni di valutazione da parte della giuria, verranno assegnati i premi, le fasce e le gualdrappe.

L’evento, non potendo ammettere la presenza del pubblico, verrà trasmesso in diretta streaming e sarà filmato da operatori autorizzati dal comune.