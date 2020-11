Covid, a Cuneo 60 nuovi positivi al giorno: il Comune coprirà il 50% degli abbonamenti al parcheggio del Movicentro per i dipendenti ASO e AMOS

Sono 936 le persone attualmente positive a Cuneo e 265 quelle in isolamento domiciliare: a informare la cittadinanza con una comunicazione ufficiale - su dati relativi a giovedì scorso - il Centro Operativo Comunale, che sottolinea come " nonostante la curva del contagio sembri rallentare, il numero dei nuovi positivi segnalati continua a essere alto, oltre 60 persone al giorno ".

"Alla luce dell’estensione oraria dei turni lavorativi presso l’Ospedale, in accordo con la società che gestisce il parcheggio, la sosta continuativa prevista per gli abbonamenti nei prossimi due mesi sarà estesa da 10 a 14 ore. Le modalità operative per la richiesta o rinnovo degli abbonamenti per gli utenti restano invariate, per i rinnovi presso la cassa automatica disponibile 24 ore su 24, oppure presso l’ufficio cassa del parcheggio Multipiano Movicentro, presidiato dagli operatori Apcoa dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14; nuove richieste presso l’ufficio cassa del parcheggio Multipiano Movicentro, presidiato dagli operatori Apcoa dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14" si legge ancora nella comunicazione.