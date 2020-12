Fossano dimentica per un secondo il Covid: accese le luminarie natalizie con l’appello di aiutare i negozi di vicinato (VIDEO e FOTO)

Un momento emozionante quello dell’accensione delle luminarie natalizie di Fossano, avvenuta nella serata di domenica 29 novembre.

Uno sforzo importante che tutta la città ha voluto fare nel tentativo di dare un tocco di magia, di speranza, che in momento come questo è difficile trovare.



Numerose le novità in città: oltre alle già annunciate luminarie di via Roma e viale Regina Elena, in piazza Manfredi è stato allestito un villaggio di Natale, una sfera luminosa è stata posizionata nel Largo degli Eroi e sul castello degli Acaja sono proiettate immagini natalizie.



Una Fossano che dunque non si è piegata alla pandemia da Covid-19 ma, ha voluto reagire regalandosi degli addobbi eccezionali. Hanno contribuito tutti, uno sforzo corale: dal Comune alla Cassa di Risparmio di Fossano, dalla Pro Loco ai commercianti locali.



Molte le persone che hanno voluto approfittare del primo giorno di “zona arancione” per fare un giro nei portici di Fossano cogliendo il messaggio che ha accomunato tutti gli interventi delle istituzioni del territorio:”compriamo dai nostri commercianti, aiutiamoli”.

“Sulla scia di questa estate vogliamo che Fossano non si pieghi a questo a momento difficile - commenta l’assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino - vogliamo aiutare i cittadini a far vivere quell’atmosfera magica che solo il Natale può regalarci. Speriamo che lo spettacolo di luci in piazza Castello aiuti a far dimenticare, anche solo un per un istante, tutti i problemi che dobbiamo affrontare legati al Covid-19”



Nel video le parole del sindaco Dario Tallone, dell’onorevole Giorgio Maria Bergesio, del presidente dell’Ascom cittadina Giancarlo Fruttero e del presidente dell’associazione InFossano Fabrizio Bogliotti.