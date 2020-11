Marco Bertolotti di Villanova Mondovì è il nuovo presidente di Confesercenti provincia di Cuneo

“Sono molto orgoglioso di essere entrato a far parte della famiglia di Confesercenti”, dichiara il neo presidente Bertolotti, che dal 1975 insieme alla sorella ed ora i figli, manda avanti una azienda del settore edile a Villanova Mondovì, fondata nel 1960 dai suoi genitori. “Mi impegno fin da subito - prosegue il presidente Bertolotti - per sostenere in questo periodo difficile tutti gli esercenti che si trovano ad affrontare uno dei momenti più bui della loro storia. Sono già al lavoro per trovare nuove soluzioni e poter così, proseguire nella propria attività. Insieme troveremo le giuste soluzioni”.