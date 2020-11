Mondovì, Sacra Famiglia: "Occasione giusta per mettere da parte le polemiche e rimboccarsi le maniche, insieme"

"Siamo grati al Sindaco per aver deciso di relazionare al Consiglio Comunale in merito all'attuale situazione del 'Sacra Famiglia', storica istituzione dell'assistenza monregalese" - dichiarano Giuseppe Aimo e Gianni Mansuino, Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "Mondovì Oltre - Liberali con Adriano.

Proprio lo scorso venerdì 27 novembre, infatti, in sede di consiglio, il sindaco ha fatto il punto sulla situazione della casa di riposo monregalese. A tal proposito i consiglieri Aimo e Mansuino commentano: "Abbiamo apprezzato che il Sindaco abbia sottolineato come la struttura sia oggi 'covid free', grazie all'impegno delle tante persone che vi lavorano ed alla pazienza dei familiari che continuano a non poter accedere alla struttura a causa della pandemia. Ovviamente il virus è in agguato tutti i giorni, per cui confidiamo che queste attenzioni proseguano".