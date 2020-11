Sulla Granda arriva la neve. Precipitazioni consistenti anche in pianura

Settimana di passione sul Nord Italia, con un primo vortice freddo dal Centro Europa che entro domani sera andrà a scavare una depressione sull'Alto e Medio Tirreno, generando nevicate a quote relativamente basse. La settimana sarà perlopiù perturbata.



Mercoledì neve soprattutto su Liguria e Piemonte meridionale, in estensione poi a tutto il resto del Piemonte. Giovedì tregua, Venerdì accumuli nevosi soprattutto su Piemonte settentrionale il mattino, meridionale il pomeriggio. Sabato ancora maltempo, miglioramenti domenica

Accumuli importanti sopratutto sul Cuneese ove sugli altipiani si potranno superare i 40 centimetri.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Da oggi lunedì 23 a giovedì 26 novembre

Tempo generalmente nuvoloso, con intensificazione della nuvolosità da domani e prime precipitazioni in serata. Mercoledì neve anche sui settori di pianura, abbondante su Cuneese, in estensione poi a tutto il resto del Piemonte.

Piogge sulla Liguria, neve sul settore appenninico ligure-piemontese sopra i 500 m e mareggiate sulle coste. Migliora giovedì con cielo irregolarmente nuvoloso.

Attenzione ai tratti stradali scivolosi e al possibile ghiaccio

Quota neve tra i 500 e i 600 metri.

Termometro con minime in pianura intorno 0-2°C e massime 2-6°C. Al mare minime intorno 8-10°C e massime 4-5°C.

Venti deboli di direzione variabile in pianura

Venti forti da Nord al mare



Da venerdì 27 novembre

Nuove piogge su Liguria e neve su Piemonte anche a quote basse.



