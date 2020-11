Torna alla normalità il mercato rionale di Centallo, riprendono l'attività i banchi del non alimentare

Prove di ritorno alla normalità, a Centallo il mercato rionale torna alla disposizione ordinaria. Riprenderanno infatti l’attività tutti i banchi del mercato, non solo più esclusivamente quelli di genere alimentare.



La “zona arancione” porta una buona notizia per tutti gli operatori del settore che dal 20 novembre non potevano esercitare il proprio esercizio commerciale.