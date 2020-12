Calcio: Juniores Nazionali, il campionato riprenderà il 9 gennaio

Il Dipartimento Interregionale LND comunica che la sospensione del campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, come previsto dal Comunicato Ufficiale N. 12 del 29 ottobre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo protocollo sanitario emanato dalla FIGC, così da consentire un’opportuna programmazione degli interventi previsti, viene prorogata sino al 2 gennaio 2021, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.

Il campionato riprenderà il 9 gennaio 2021 con le gare programmate il 31 ottobre 2020 e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista.

I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale. Durante il periodo in questione le squadre potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3 novembre 2020.