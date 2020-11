Lutto a Bra per la scomparsa di Michele Milano, presidente onorario della società Sant’Isidoro

Lutto a Bra per la scomparsa di Michele Milano, presidente onorario della Società di Sant’Isidoro. L’uomo aveva 75 anni e, insieme alla moglie Adriana, collaborava attivamente con i responsabili del sodalizio Carlo Clerico, Giovanni Mana ed Armando Verrua, oltre che con i rettori in pectore per l’anno 2020 Giorgio Gullino, Beatrice Arlorio e Giuseppe Panero.