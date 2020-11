Scontro tra due auto e un mezzo pesante, chiusa la Reale in frazione San Lorenzo di Fossano

Strada "Reale" bloccata all'altezza di frazione san Lorenzo di Fossano per un incidente che ha coinvolto tre veicoli: un mezzo pesante e due autovetture.

Due mezzi del 118 in loco per prestare i primi soccorsi ai coinvolti di cui al momento non si conoscono nè condizioni, nè generalità.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17,30 di oggi, lunedì 30 novembre. Sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso i carabinieri di Fossano e la squadra dei vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza dei veicoli.