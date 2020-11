Si è spento dopo un mese i battaglia contro il Covid don Luciano Mattalia, parroco per 44 anni a Vignolo

Don Luciano Mattalia, parroco per 44 anni di Vignolo, si è spento ieri 29 novembre, la 1^ domenica di Avvento. Dai primi di novembre era ricoverato all'ospedale Carle di Cuneo per Covid.

Vignolo era il suo paese, la sua casa, la sua famiglia. Oggi Vignolo è triste perché realizza di non averlo più come punto di riferimento. Uomo dolce, buon Pastore e consolatore, fine, educato nei modi, autentico monaco nel mondo, come lo hanno definito.