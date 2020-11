Vigili del fuoco e polizia municipale di Cuneo, stamattina 30 novembre, in piazza Galimberti, dove, probabilmente durante la notte, si sono staccati alcuni pezzi di cornicione e intonaco in via Mazzini, all'altezza delle arcate che portano verso piazza Galimberti.

Si sono staccati da entrambi i lati e si è aperta anche una vistosa crepa, in particolare dalla parte che guarda verso la piazza.

L'area è stata cintata e verrà messa in sicurezza nel corso delle prossime ore.