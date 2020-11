La nuova frontiera dell’illuminazione per il risparmio energetico: i Led

La tecnologia Led rientra nel generale progetto di risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente per cui oggi si sta tanto investendo e ci si sta adoperando. Sempre più famiglie in ambito privato e sempre più imprese negli ultimi anni hanno aderito, infatti, alla riqualificazione dei propri sistemi di illuminazione, abbandonando i sistemi, ormai obsoleti, tradizionali per passare alla tecnologia Led. Le caratteristiche principali di questo tipo di luci sono il risparmio energetico, l’efficienza luminosa, la durata del prodotto e la sostenibilità.

Efficienza luminosa e risparmio energetico

Quando si parla di efficienza luminosa si fa riferimento al rapporto che intercorre fra la quantità di energia investita per produrre luce (potenza in ingresso) e la quantità di luce effettivamente ottenuta. Se con le lampadine a incandescenza si parlava di un 10% del consumato tramutato in luce, con una perdita quindi di ben il 90% di energia, con i Led si ha invece un’efficienza luminosa molto elevata che può arrivare sino a 120 lumen/watt (sono circa 13 lumen/watt per le lampadine tradizionali).

Alla luce di questi dati oggettivi è facile capire perché l’illuminazione Led rappresenta una delle più importanti svolte che ci sono state per il risparmio energetico e la salvaguardia del pianeta.

Gli altri vantaggi: la sostenibilità e la durata

Le lampade a Led contribuiscono sono sostenibili perché non contengono sostanze o gas tossici nocivi né per il pianeta né per l’uomo, a differenza delle lampadine tradizionali che invece sono ricche di alogenuri metallici e vapori di sodio. Nell’utilizzarle, inoltre, non si emettono raggi ultravioletti e nemmeno infrarossi prodotti che si sa con il tempo possono danneggiare la vista. In sostanza i prodotti, quindi, non inquinano e sono “salutari”.

La vita di un chip Led è inoltre molto lunga, quindi si risparmiano molti rifiuti: si parla di una perdita di luminosità dopo centomila ore di uso e di un mantenimento comunque del 70% di luminosità passate altre cinquantamila ore. Questi valori sono un’enormità se teniamo conto, invece, che la lampadina a incandescenza ha una vita media di soli 250 giorni, cioè 1300 ore di media.

Luci Led, ma non solo, per una politica di ottimizzazione dei consumi

