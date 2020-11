La bontà della Valle Po nei cestini natalizi della “Formaggeria” di Martiniana Po

In Valle Po, a Martiniana Po, nel cuore del Parco del Monviso, c’è la Valform, azienda che riesce a continuare le tradizioni casearie valligiane anche grazie alla collocazione geografica in una zona che ancora vanta pascoli incontaminati che fanno da nutrimento alle mandrie e finiscono per conferire al loro latte quelle caratteristiche ormai introvabili nelle produzioni industriali ed il cui camioncino percorre quotidianamente la Valle del Po per rifornirsi di quel nettare bianco proveniente da stalle ed allevamenti selezionati.

A conferma di tutto quanto appena scritto c’è la “Formaggeria” del paesanese Alex Desco, posta a fianco del caseificio, a metà salita della Provinciale che arriva da Saluzzo e sbocca alle porte di Martiniana Po, dove la passione e la costanza del suo titolare e del suo staff continuano a trovare sempre maggiori consensi e clienti.

Al suo interno, formaggi freschi e stagionati, prodotti con latte vaccino, latte di pecora e di capra con in… bella vista la Toma di Martiniana, la Tuma dël Visu, la Tuma dël Re, il “Piropo”, il Blu di mucca stagionato naturalmente, il Gran Monviso, il Blu di capra tra gli stagionati e mozzarelle, ricotta e tomini a rotolo e non, freschi tutte le mattine cui si aggiunge un’attenta ed imponente selezione di altri formaggi del territorio.

Ogni giorno la “Formaggeria” propone anche salumi di qualità, biscotti, dolci e dolcetti, gelato artigianale, composte, antipasti vari, miele e tanti altri prodotti tipici a km 0 e di prodotti tipici delle nostre valli. per un carrello incredibilmente ricco ed appetitoso. Una boutique dei sapori, insomma.

La novità di questo Natale sarà la panna montata, freschissima, pronta ad ingolosire ulteriormente una soffice fetta di Panettone.

Da qualche anno, scopertane l’esistenza, sono davvero tanti i clienti (privati cittadini ma anche aziende locali) che si rivolgono alla “Formaggeria” per farsi confezionare cestini natalizi e confezioni regalo in genere: un goloso ed ineguagliabile “pensiero”, ogni giorno più apprezzato perché capace di soddisfare sempre di più le esigenze della popolazione, attenta a ricercare regali utili e di qualità, che sappiano valorizzare i gusti di un territorio ancora legato a valori e tradizioni.

La “Formaggeria” è oggi a disposizione per consegne a domicilio e risponde al numero 3473161614. A disposizione anche il sito www.valform.it e la pagina facebook “Formaggeria Valform”.

Visitatela. Poi fateci sapere…