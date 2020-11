La veste virtuale della 18° edizione del Fitwalking del Cuore è ricca di novità tecnologiche

La nuova veste virtuale del Fitwalking del Cuore di Saluzzo, 18° edizione, in programma online dal 17 e 24 gennaio è foriera di novità tecnologiche … e non solo.

Sono disponili una pagina Facebook (Fitwalking del Cuore) ed un profilo Instagram (fitwalkingdelcuore) nuovi di zecca per restare sempre connessi e non perdere nessuna novità.

Essendo l’evento virtuale i social network avranno un ruolo fondamentale, saranno lo strumento per mettere in connessione tutti i partecipanti.

Dal 17 al 24 gennaio 2021 sarà infatti possibile inviare la propria foto con il pettorale e le mani posizionate a forma di cuore così da ritrovarsi, anche se distanti, in un grande abbraccio che unisce tutti. Le foto che su Facebook hanno ricevuto più like e le foto più significative postate su Instagram con l’hashtag #fitwalkingdelcuore2021 riceveranno un premio offerto dagli sponsor della manifestazione.

Domenica 17 gennaio 2021, la data in cui si sarebbe svolta la camminata, questo grande abbraccio virtuale avrà inizio ci sarà infatti una diretta Facebook da non perdere durante la quale verrà dato simbolicamente il via all’evento, ci sarà un quiz divertente che premierà i più preparati sul Fitwalking del Cuore e verranno rese note, come tutti gli anni, le associazioni che riceveranno i contributi solidali.

Sottolineiamo che la solidarietà non si ferma, quanto raccolto dalle iscrizioni verrà devoluto, proporzionalmente al numero degli iscritti, alle associazioni che prenderanno parte alla raccolta iscrizioni quindi come sempre per far bene a se stessi e agli altri è importante partecipare.