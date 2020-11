Sommariva del Bosco, un simpatico dono per i bimbi di scuola dell'infanzia ed elementari

L'associazione Dreams of Children ha realizzato delle sacche porta indumenti che sono state donate a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e alle tre prime classi della scuola primaria di Sommariva del Bosco.



La realizzazione delle sacche è stata possibile grazie al sostegno del Centro Servizi Volontariato.

All'interno è stato inserito un ringraziamento alle maestre e al dirigente scolastico, professor Danilo Eandi, per aver concesso la possibilità di distribuire le sacche, dopodiché sono state lasciate "isolate" all'interno dell'istituto scolastico per cinque giorni, nel rispetto della normativa anti Covid.



L'obiettivo dell'associazione con questo gesto è quello di dare un sostegno concreto di vicinanza al sistema scolastico di Sommariva e un piccolo riconoscimento per l'impegno che i bambini stanno mettendo in questo difficile momento di emergenza.