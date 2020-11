Un nuovo tablet all'ospedale di Mondovì: sarà utilizzato per le comunicazioni tra pazienti e i loro famigliari

Considerato il perdurare della grave situazione sanitaria dovuta alla pandemia indotta dal coronavirus e poiché è impossibile avere un colloquio o una visita da parte dei parenti ai loro congiunti ricoverati in ospedale, l’Associazione “Amici del cuore“ di Fossano- Mondovì ha deciso di acquistare e poi donare al reparto di Cardiologia dell’ Ospedale di Mondovì - diretto da dottor Mauro Feola - un Tablet di nuova generazione in modo che i parenti dei pazienti ricoverati possano colloquiare e vedere sullo schermo della apparecchiatura i loro cari ricoverati.

La donazione è avvenuta giovedì 26 novembre, alla presenza dl dr, Feola. Per “gli Amici del cuore” di Mondovì, ha presenziato e consegnato il tablet, Giuliana Turco, consigliere della stessa.

Il commento del Presidente, degli “Amici dl cuore” di Fossano: , Mario Rossi :"La nostra Associazione segue sempre il reparto diretto dal dr.Mauro Feola e quando ci è stata prospettata la necessità di aver un tablet per “avvicinare“ i pazienti ai loro parenti, ci siamo subito attivati per rendere possibile una forma di comunicazione che oggi, sempre più spesso, non ha altre alternative".