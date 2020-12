A Cuneo già parzialmente allestita l'area per il drive trough: si farà il tampone senza scendere dall'auto

Nei prossimi giorni sarà operativo anche a Cuneo, presso il parcheggio retrostante Villa S. Croce, vicino al campo di atletica, un Drive through che consentirà ai cuneesi di accedere in piena sicurezza all’esecuzione del tampone Covid 19, sul modello di quelli già attivi a Mondovì e Savigliano.

L'area è già stata parzialmente allestita: ci sono già le due strutture prefabbricate, una per lo svolgimento delle procedure di accettazione e una dotata di tensostruttura di supporto per l’effettuazione del prelievo senza che l’utente scenda dall’auto.

Il Drive through, che avrà ingresso da via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e uscita lungo corso Francia, sarà operativo su prenotazione con un numero di slot proporzionale alle richieste. Al momento il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con accessi contingentati che dovranno avvenire unicamente in automobile.