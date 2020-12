A Fossano si è riunito il Centro Operativo Comunale, si valutano le nuove misure adottate dal governo

È tornato a riunirsi questa mattina il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di discutere le nuove misure adottate dal governo. L’incontro è avvenuto con il comandante della Polizia municipale Giacomo Cuniberti, il segretario generale del Comune, il sindaco Dario Tallone ed il Dott. Flavio Bauducco.



Domani, mercoledì 2 dicembre, sarà riaperto il mercato ai banchi di genere non alimentare inoltre, vi saranno due appuntamenti con il tradizionale mercato di dicembre nelle domeniche del 13 e del 20.



Nel corso dell’incontro sono stati discussi inoltre eventuali provvedimenti da seguire. La città di Fossano attualmente conta 338 postivi, dato in forte diminuzione rispetto la scorsa settimana, e 334 persone in isolamento, anche questo dato ha visto una notevole flessione; 27 i deceduti da inizio pandemia.



Il primo cittadino Tallone ha comunicato che circa l’11% delle popolazione è stata interessata da questa emergenza sanitaria, tuttavia i dati sono incoraggianti.



Anche nel corso delle comunicazioni nel consiglio comunale di ieri, il sindaco ha voluto invitare i cittadini alla prudenza e al rispetto delle regole. Sottolineato inoltre il continuo contatto con l’ASL sulla questione riguardante l’ospedale Ss. Trinità.