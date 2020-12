Alba, monsignor Brunetti scrive alle famiglie della Diocesi

Con una lettera rivolta a tutti gli sposi e alle famiglie della Diocesi, il vescovo albese monsignor Marco Brunetti invita a fare tesoro di questo periodo difficile, segnato dalla pandemia, manifestando la sua vicinanza a quanti hanno vissuto momenti di dolore e di lutto, di ristrettezze economiche e preoccupazioni. Ma allo stesso tempo sprona a saper leggere da credenti il nostro tempo, lasciandoci guidare dalla parola di Dio e dalla preghiera.



Di qui il suggerimento di attivarsi perché ogni famiglia diventi una piccola chiesa, specialmente in questo periodo di Avvento, in preparazione al Natale: «Quando preghiamo facciamo esperienza di Dio ma facciamo anche esperienza di noi stessi, comprendiamo più chiaramente la nostra identità. Per questo motivo, a partire da questo tempo d’Avvento, vorrei incoraggiarvi a vivere più intensamente la preghiera in famiglia o, eventualmente, a scoprirne e riscoprirne la bellezza».



Ad accompagnare la lettera di monsignor Brunetti (la alleghiamo a fondo pagina), un sussidio preparato dall’Ufficio Catechistico e dall’Ufficio famiglia pensato proprio per un cammino di riflessione sulla parola di Dio e di preghiera, coinvolgendo tutta la famiglia a partire dai più piccoli.