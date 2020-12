Attivato un nuovo bando negli uffici comunali di Bra: prevede tre tirocini a favore di disoccupati e inoccupati

Tre tirocini negli uffici comunali di Bra a favore di disoccupati e inoccupati, finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

E' quanto prevede il bando attivato dal Comune di Bra, con domande che potranno essere presentate a partire da domani, martedì 1 dicembre 2020, e fino alle ore 12 del 21 dicembre. I tirocini si svolgeranno presso la Ripartizione Servizi Finanziari, i Servizi alla Persona e i Servizi Amministrativi. Per il primo posto è necessario essere in possesso del diploma di ragioniere, perito commerciale, ragioniere perito commerciale e programmatore, tecnico della gestione aziendale o equipollenti, per gli altri due è richiesto il diploma di maturità o laurea.

Ciascun tirocinio prevede la prestazione di venti ore settimanali per sei mesi, a partire da gennaio 2021, con un'indennità di partecipazione di 350 euro mensili. Il dettaglio dei requisiti, con i limiti di età previsti per la presentazione delle singole candidature, i documenti da allegare alla domanda e le modalità di candidatura, sono contenuti nel bando pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it, nella sezione "Personale". La domanda di partecipazione, debitamente compilata, sottoscritta in originale e corredata degli allegati indicati, potrà essere inviata in modalità informatica o consegnata a mano (previo appuntamento) all’Ufficio Informagiovani oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra oppure spedita al Comune di Bra, Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, Piazza Caduti della Libertà n. 14.

“Si tratta di una preziosa opportunità rivolta a giovani diplomati, che consente di vivere un'esperienza lavorativa e arricchire il proprio bagaglio di competenze, in questi mesi così difficili" spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche Sociali Lucilla Ciravegna. "Nel corso del prossimo anno potrà essere prevista l’attivazione di ulteriori tirocini in altri Uffici e Servizi del Comune di Bra, nel caso e nella misura in cui siano disponibili ulteriori risorse da destinare a iniziative di politica attiva del lavoro”.