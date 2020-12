Mondovì in zona arancione, ripartono il mercato del martedì e Mondovicino (FOTO)

Da domenica 29 novembre il Piemonte è ufficialmente passato da zona rossa ad arancione consentendo quindi un lieve allentamento delle restrizioni previste per l'emergenza sanitaria.

Dopo alcune settimane di stop, a Mondovì, in piazza Ellero, il mercato del martedì è tornato ad accogliere nuovamente i suoi banchi tradizionali, generi non alimentari inclusi.

Con le nuove disposizioni hanno riaperto anche i negozi dell'outlet di Mondovicino dove, tra le gli addobbi e le decorazioni Natalizie, vengono proposti numerosi sconti.

Il centro commerciale, come da previsto dalle norme della 'zona arancione', resterà aperto con i consueti orari in settimana, ma sarà chiuso nel week-end, eccezion fatta per esercizi al suo interno che vendono generi alimentari, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Consigliamo sempre di controllare gli orari e le aperture sui canali dello shopping center.