La biblioteca di Chiusa di Pesio attiva l'iniziativa "Libri alla finestra"

La biblioteca comunale "Ezio Alberione" di Chiusa Pesio non abbandona i lettori! Anche se al momento, a causa dell'emergenza sanitaria la biblioteca è chiusa, a partire da mercoledì 9 dicembre parte "Libri alla finestra": l’iniziativa di prestito librario su appuntamento.

COME FUNZIONA

A partire da mercoledì 9 dicembre sarà possibile prenotare libri e DVD e ritirarli su appuntamento sotto il porticato d'ingresso. La restituzione verrà effettuata in uno scatolone, posto all'esterno. Sarà cura del personale la messa in quarantena e l'igienizzazione del materiale.

“Una bella iniziativa che avvicina la cultura all’utenza e fornisce un servizio nuovo, pensato appositamente in virtù del momento e in sicurezza”- commenta l’assessora alla cultura Daniela Giordanengo. - "Grazie ancora una volta a Fabio, il responsabile della nostra biblioteca, a cui non mancano mai le idee e la professionalità”.