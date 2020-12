La Corte Costituzionale ribadisce la necessità del gestore idrico unico: "Si arrivi ora alla conclusione definitiva di tutte le controversie legali"

in questi ultimi anni di lavoro dell'Ente d'Ambito Cuneese, molte discussioni sono state fatte relativamente all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, che si è poi concretizzato nella primavera del 2019.

L'Ente d’Ambito ha affrontato questa complessa situazione dovendo applicare la legislazione vigente che, con l’ultima modifica del 2014, ha imposto di superare gli assetti consolidati nel tempo, caratterizzati da una gestione suddivisa tra molteplici società operative nei diversi territori del Cuneese, per arrivare ad un gestore unico provinciale.

Tale passaggio, che l’Ato ha perseguito in piena ed esclusiva applicazione della legge, ha inevitabilmente disarticolato un quadro stratificatosi nel tempo e si è instaurata una situazione di contenzioso che sta ritardando il passaggio al Gestore unico d’Ambito che invece ha grande urgenza e necessità di essere portato a termine per poter dare la spinta necessaria agli investimenti per l’adeguamento degli impianti di acquedotti, fognatura e depurazione.