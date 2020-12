Piemonte in zona arancione: tornano i banchi al mercato del martedì a Cuneo (FOTO)

Dopo tre settimane di stop, questa mattina 1° dicembre i banchi del mercato sono tornati ad occupare il centro di Cuneo, tra via Roma e piazza Galimberti. Tutti, non solo quelli di generi alimentari.

Numerose le proteste nelle scorse settimane, in particolare per il fatto che erano stato vietati anche i banchi che vendono articoli quali intimo, piante e fiori, libri o abbigliamento per bambini, cosa invece permessa ai negozi.

Con il passaggio alla zona arancione, a partire dalla giornata di ieri 30 novembre, da questa settimana gli ambulanti sono tornati a lavorare senza limitazioni. Ovviamente osservando tutte le regole di distanziamento, igienizzazione e contongentamento.