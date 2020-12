Prezzario delle opere edili e impiantistiche: costituito in Camera di Commercio il nuovo comitato provinciale

E’ stato costituito in Camera di Commercio il nuovo Comitato provinciale che realizzerà il Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo per il triennio 2021- 2023. I lavori si sono svolti in videoconferenza mercoledì 25 novembre. A guidare il Comitato è stata chiamata Eleonora Garino: 37 anni, laureata in Scienze dell'Amministrazione, lavora dal 2007 nell’azienda di famiglia, La Passatore Costruzioni Srl di Cuneo, dove è responsabile degli acquisti e delle vendite e si occupa della gestione delle commesse sia pubbliche che private.