Prorogata al 4 dicembre la scadenza della Misura 1 del bando BravinRicerca della Fondazione Crc

Comunicato stampa



Cuneo, 30 novembre 2020







20 borse di studio per studenti di talento

Scade venerdì 4 dicembre il termine per partecipare al bando

E' stata prorogata a venerdì 4 dicembre la scadenza della Misura 1 del bando BravinRicerca. Il bando mette a disposizione 20 borse di studio del valore di 4 mila euro l'una per studenti che hanno concluso nel 2020, con una votazione di almeno 90/100, la scuola secondaria di II grado presso le scuole di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e che intendono proseguire gli studi universitari nei corsi di matematica, fisica, chimica o biologia.

BravinRicerca nasce nel 2015 come progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi delle scuole superiori alle materie scientifiche e nel 2019, in seguito alla fusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, la Fondazione CRC ha inserito il bando all’interno della propria programmazione.





“Attraverso il bando BravinRicerca vogliamo sostenere i giovani talenti della nostra provincia che hanno deciso di intraprendere un percorso di studi in materie scientifiche e dare un supporto alle famiglie che li accompagnano nella crescita” afferma Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC “Invitiamo tutte le scuole e gli studenti che ancora non l’hanno fatto a inviare la propria candidature e a cogliere questa opportunità”.