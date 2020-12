Verso un futuro più sostenibile: a Caraglio entra in funzione la prima stazione di ricarica per auto elettriche

La sostenibilità ambientale è uno dei traguardi più importanti da raggiungere nel prossimo futuro: oltre a essere uno degli obiettivi fondanti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, l’attenzione per le politiche ambientali si è rivelata in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di fornire occasione di sviluppo per intere aree geografiche.

Nella ricerca di soluzioni innovative a favore della comunità, l’Unione Montana valle Grana aveva aderito nel 2017 al Bando Cuneo provincia smart - bando per mobilità elettrica sostenibile, insieme ad altri Comuni ed enti territoriali del Cuneese, ed era risultata tra i 17 vincitori del bando, il cui finanziamento ha permesso l’acquisto di un’auto elettrica, una Nissan Leaf utilizzata dai dipendenti dell’Unione per gli spostamenti di servizio, e la realizzazione di due colonnine di ricarica per le auto elettriche, posizionate una all’imbocco, l’altra a metà della valle.

Poiché l’ampio utilizzo dei mezzi di trasporto privati costituisce una delle cause più rilevanti dell'inquinamento atmosferico, occorre sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di mezzi elettrici, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Uno dei motivi per cui la diffusione di questi veicoli procede a rilento risiede appunto nella mancanza di un’infrastruttura capillare di stazioni di ricarica: grazie al finanziamento ottenuto, ora l’Unione Montana Valle Grana, oltre a dare il buon esempio nell’utilizzare un veicolo a emissioni zero per gli spostamenti dei suoi dipendenti, fornisce un aiuto importante a tutti coloro che in un prossimo futuro vorranno dotarsi di un’auto elettrica, e optare per una valida, e finalmente anche più comoda, alternativa all’attuale alimentazione benzina/diesel.

Da qualche giorno è infatti entrata in funzione la prima delle due stazioni di ricarica, installata a Caraglio in piazza San Paolo, e a breve sarà seguita dal secondo punto di rifornimento, che verrà attivato a Pradleves lungo la strada provinciale 112.