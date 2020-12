Marene si prepara al Natale con il Calendario dell'Avvento dei Commercianti

A Marene una sorpresa di Natale per le attività commerciali: una Calendario dell'Avvento per sostenere i negozi di vicinato.

A partire da oggi, 1° dicembre e fino al 24 saranno pubblicate quotidianamente sulle pagine social della Consulta Giovani Marene, la presentazione di uno o due esercizi commerciali presenti sul territorio.

Un'iniziativa nata dalla volontà dalla Consulta per sostenere e dare maggiore visibilità al commercio cittadini con i suoi prodotti locali, dopo un periodo particolarmente difficile dovutoa al lockdown e all'emergenza sanitaria.

"Purtroppo - spiega i giovani -stiamo vivendo un periodo storico particolare, dove il commercio, le attività al dettaglio, bar e ristoratori sono penalizzati più di altre categorie. Il nostro "calendario dell'avvento" nasce con l'intento di promuovere le attività marenesi e di cercar di creare un clima natalizio che senza dubbio verrà percepito in modo diverso dagli anni passati. Il nostro obiettivo è aiutare a dare voce all'economia locale in un periodo così importante come quello pre natalizio, che quest'anno per ovvi motivi è stata fortemente penalizzata. La partecipazione è stata importante: l'iniziativa è piaciuta ed è stata presa in considerazione da molte attività e ad oggi i commenti sono lodevoli".