Quali sono gli impatti delle rimesse sul sistema educativo della Nigeria?

Mentre le tendenze dell'immigrazione prendono impulso, molti nigeriani chiedono di invia denaro in Nigeria, in quantità più significative.

Impatti delle rimesse sul sistema educativo

Secondo uno studio che indaga gli effetti delle rimesse sul sistema educativo nigeriano afferma che i settori educativi sono stati migliorati in larga misura. Di conseguenza, non solo gli standard educativi sono stati avanzati, ma anche il settore sanitario. Un gran numero di persone associate nigeriane lavora in diversi angoli del mondo. Come negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nella maggior parte delle regioni europee. Gli espatriati inviano rimesse per sostenere le spese domestiche delle loro famiglie in Nigeria.

Rimesse e sviluppo della Nigeria

La Nigeria ha rappresentato il maggior afflusso di rimesse in Africa nel 2018. Nel 2017, la Nigeria ha guidato il continente in termini di ricevute di rimesse, ma è scesa al secondo posto dietro l'Egitto nel 2018. Secondo il rapporto dell'FMI, le rimesse inviate in Africa attraverso canali informali , al 45-65% dei flussi formali, sono significativamente dominanti rispetto ad altre regioni. Nel complesso, i flussi di rimesse dovrebbero continuare ad aumentare a causa di due fattori, prevista una forte crescita economica regionale nel 2019 e ampi flussi migratori intra-regionali dalla regione africana. È quindi necessario che i paesi della regione, in particolare la Nigeria, traggano vantaggio da questa tendenza nel contesto del processo decisionale economico strategico.

ACE Money Transfer offre diversi servizi per quanto riguarda le rimesse internazionali. Inviare denaro in Nigeria non è mai stato così facile prima. Tuttavia, puoi inviare transazioni senza contanti ai tuoi cari in Nigeria. Le persone sostengono le loro famiglie con l'aiuto delle rimesse internazionali.

Metodi diversi per l'invio di rimesse in Nigeria

Puoi inviare denaro ai tuoi cari in Nigeria con ACE Money Transfer. Esistono diversi modi per inviare rimesse internazionali oltre confine. Parliamo brevemente dei metodi per la gestione delle transazioni

1. Bonifico bancario

2. Ricarica cellulare

Effettua transazioni internazionali con l'applicazione

Con l'avvento di modifiche nell'uso della tecnologia. ACE Money Transfer ha provveduto a fornire un'applicazione che potrebbe semplificare le tue attività in modo vantaggioso. Con il corretto utilizzo dell'applicazione intelligente, puoi gestire la tua transazione in movimento. Basta scaricarlo e installarlo. Completa i requisiti di base e inizia a effettuare le tue transazioni.

