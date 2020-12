Cuneo, il Natale al Parco quest’anno porta con sé “Joki e l’incanto del Parco”

Mentre piano piano si avvicina il Natale, il Parco fluviale Gesso e Stura si prepara al giorno tanto atteso dai più piccoli con una serie di sorprese che si susseguiranno online fino alla vigilia.

Centinaia di bambini negli anni passati hanno giocato e sognato in compagnia dei personaggi fantastici che comparendo lungo i sentieri del Parco portavano con sé “l’incanto del Natale”. Lo stesso spirito di festa guiderà il Natale al Parco 2020 con una formula inevitabilmente diversa dalle passate edizioni, ma non per questo meno coinvolgente.

Dall’8 dicembre si entrerà nel vivo di “Joki & l’incanto del Parco” con alcuni indizi giocosi in arrivo già nei giorni precedenti. Pare infatti che Babbo Natale in persona stia preparando una sorpresa molto speciale che giorno dopo giorno saprà stupire i piccoli, con le loro famiglie, coinvolgendoli in curiose avventure, racconti animati, laboratori creativi e tanto altro. L’appuntamento per scoprire chi è, o cos’è, Joki e cosa farà in giro per gli angoli più suggestivi e incantati del Parco, è quindi online su Facebook e Instagram (@parcofluvialegessostura) e su www.natalealparco.it.

L’iniziativa “Joki e l’incanto del Parco” è promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura, ideata e curata da Itur Turismo e Cultura, con la collaborazione della Compagnia Il Melarancio, i volontari del Servizio Civile Universale e quelli del Servizio Civico del Comune di Cuneo.

L’evento, totalmente gratuito, nasce con l’intento di dare continuità a una proposta ormai arrivata alla sua quattordicesima edizione. Al tempo stesso, giochi e attività natalizie permetteranno ai partecipanti di scoprire il territorio del Parco fluviale Gesso e Stura esteso su 14 comuni, 5.500 ettari e 70 km di fiume.





Per informazioni telefonare allo 0171.444501 o scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.