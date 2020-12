Il futuro "disegnato" dai ragazzi della Valle Stura e raccolto dai giovani di Yepp

L’associazione Yepp Valle Stura ha deciso di lanciare un’iniziativa online per permettere ai ragazzi, di età compresa tra 9 e 14 anni, di riflettere insieme sul futuro che ci aspetta. Questa idea nasce dall’esigenza di proseguire l’attività dei gruppi studio, svolta fino al mese di ottobre in presenza all’Ultim Pian, centro giovani di Demonte, poi interrotta in seguito alle misure restrittive.