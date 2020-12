Una divisa per ricordare la scuola e il mondo fuori dall'ospedale: il dono di Abio al reparto pediatria di Cuneo (VIDEO)

L’iniziativa è nata da Abio, l’Associazione per il Bambino in Ospedale di Cuneo, la quale ha donato una serie di divise alla docente, permettendole così di proseguire con le sue lezioni in sicurezza. La consegna simbolica è avvenuta dinnanzi all’ingresso dell’ospedale nel pomeriggio di martedì 1 dicembre, alla presenza della Direzione sanitaria.

“La maestra ha un ruolo importante in pediatria: mantiene contatti con gli insegnanti scolastici e segue i ragazzi permettendo loro di proseguire nei loro programmi in un clima creativo e gioioso” ha sottolineato la pediatra Valeria De Donno.

“A causa dell'emergenza sanitaria, noi non entriamo in ospedale dal 15 febbraio scorso” - racconta il referente dell’associazione per Cuneo, Luca Giraudo - “ma il rapporto, attraverso medici e infermieri, non si è mai interrotto. Ci stiamo organizzando anche per il Natale, affinché i bambini e ragazzi ricoverati possano sentire sempre la nostra presenza, da remoto o di persona”.