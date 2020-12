A Verduno un nuovo primario per la Ginecologia Oncologia

Si arricchisce il panorama delle professionalità mediche in servizio all’ospedale di Verduno.



La difficile emergenza di queste settimane non ha infatti impedito all’Asl Cn2 di finalizzare la ricerca partita nel gennaio scorso per la ricerca di uno specialista, ora individuato nella figura il dottor Alessandro Antonio Buda, cui affidare la nuova struttura complessa dedicata alla Ginecologia Oncologica.



Classe 1972, lombardo, il dottor Buda arriva dalla Clinica di Ginecologia e Ostetricia del "San Gerardo" di Monza, con specialità oncologica, dove è stato allievo del professor Costantino Mangioni, luminare della specialità, da poco scomparso.



Il dottor Buda prenderà servizio a partire da oggi, martedì 1° dicembre.