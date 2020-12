Verzuolo: il consiglio comunale "virtuale" approva il DUP 2021-2023

Il Consiglio ha poi approvato, a maggioranza con astensione della minoranza, la delibera della salvaguardia degli equilibri di bilancio contenente principalmente il cosiddetto “Fondone”, serie di trasferimenti assegnato dallo Stato ai Comuni in parte per ristorarli per le minori entrate di carattere tributario ed extratributario causate dalla pandemia, in parte per far fronte alle maggiori spese legate all’emergenza sanitaria stessa. «Un fondo estremamente vincolato e solo apparentemente libero – continua Panero – : c’è il rischio che una parte non venga riconosciuta dallo Stato nella rendicontazione che sarà richiesta ai Comuni in primavera. Per questo come Amministrazione abbiamo deciso di finanziare con fondi comunali diverse azioni a sostegno». Tra queste il fondo per le aziende dell’artigianato (41.000 €) e per il settore commercio (36.000 €), il supporto dei medici impegnati nella postazione tamponi rapidi in piazza Martiri (4180 €), il miglioramento delle luci di Natale per rafforzare il commercio di vicinato (14500 €) e gli impianti di sicurezza antiCovid in Comune (38.000 €).