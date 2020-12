Terza settimana di lezione davanti al liceo di Cuneo: la prof di arte non molla, con lei anche un'insegnante di matematica (VIDEO)

Sara Masoero, la prof di arte del liceo scientifico di Cuneo, non molla e non ha intenzione di farlo. Oggi, per lei, inizia la terza settimana di didattica a distanza davanti all'ingresso dell'istituto, sotto i portici di corso Giolitti.

Nonostante il freddo pungente e gli attacchi che non le sono stati risparmiati. "Siamo sempre di più a volere il ritorno in aula. In sicurezza e rispettando le regole. Non si può scegliere tra istruzione e salute. Bisogna organizzare i trasporti e gli orari per consentire agli studenti di tornare in classe. Abbiamo scritto una lettera al presidente Cirio, perché metta in atto tutte le decisioni per la ripresa della scuola in presenza dal 7 gennaio", spiega l'insegnante, interrompendo per un minuto la lezione.

A qualche metro da lei un'altra insegnante, al suo secondo giorno davanti al liceo. E' Laura Guarnieri, prof di matematica e fisica. Sta interrogando in trigonometria mentre l'avviciniamo. Il suo è stato anche un atto di solidarietà e appoggio per la collega, anche perché, ci dice, "ho bisogno di molto materiale ed essere qui non è semplice dal punto di vista organizzativo".

Ma ci crede. E ha intenzione di continuare.

Con loro, stamattina, un solo studente, di quarta. "Oggi sono solo, ma credo che domani, in base alle lezioni e agli orari, con me ci sarà anche qualcun altro, come nei giorni scorsi".