Il fossanese Davide Pagliano riconfermato Delegato Regionale FederDama

Il fossanese Davide Pagliano è stato riconfermato la settimana scorsa nel ruolo di Delegato Regionale della Federazione Italiana Dama, incarico analogo a quello di Presidente Regionale della Federazione.

La riconferma è avvenuta prima con il pieno consenso dei Circoli Dama del Piemonte, che lo hanno rinominato all'unanimità, e poi è stata ratificata dalla recente Assemblea Nazionale della FederDama tenuta a Roma lo scorso fine settimana, con la partecipazione via streaming dei delegati delle Regioni in "Zona Rossa", come il Piemonte.

Infatti, per motivi di sicurezza ed opportunità Pagliano e gli altri delegati piemontesi non hanno potuto andare a Roma, ma hanno seguito i lavori dell'assemblea tramite Internet.

Davide Pagliano è presidente del Circolo Dama Fossano sin dalla sua fondazione nel 2006 e pochi anni dopo era stato nominato Delegato Provinciale della FID, che proprio lui ha contribuito in modo decisivo a creare nella Granda, poichè in precedenza nel Cuneese la FederDama non esisteva e gli appassionati dovevano far capo a Torino.

Poi nel 2016 è stato scelto dai Circoli Dama del Piemonte come Delegato Regionale FID, prendendo il posto di Franco Pasciutti di Arona (Novara), proprio come segno di riconoscimento per l'impegno profuso da oltre 10 anni nel diffondere la pratica della Dama nella Granda e nel Piemonte meridionale.

Infatti, come Delegato Provinciale e come Presidente di Circolo ha collaborato a reggere le sorti della Dama anche nelle province di Torino e di Asti, dopo che i precedenti organismi ed i circoli si erano sciolti.In questo ruolo il CD Fossano fino a quest'anno ha accolto la maggior parte dei tesserati del Torinese, alcuni della Provincia di Alessandria (zona di Casale) e quelli dell'Astigiano, dove non c'erano più circoli e organismi federali.

Grazie a questo lavoro Davide Pagliano ed i suoi collaboratori hanno prima ricostituito una delegazione FID in provincia di Torino, affidata al delegato provinciale Claudio Tabor, noto arbitro di Dama a livello nazionale, e poi sono riusciti a far rinascere nel Torinese anche un Circolo Dama che dal 2021 diventerà tale a tutti gli effetti, ospitato presso lo Spazio Omnibus di Collegno e Grugliasco, un doposcuola e centro ricreativo per centinaia di bambini e ragazzi.

In questi ultimi 4 anni Davide Pagliano come Delegato Regionale FID ha organizzato sia il Campionato Regionale di Dama Internazionale (quella disputata sulle 100 caselle) ospitato sempre a Fossano, sia il Campionato Regionale di Dama Italiana, in questi 4 anni itinerante nel Novarese e intorno al Lago Maggiore (ad Invorio, a Taino, a Biandrate) e approdato per la prima volta a fine ottobre a Fossano.

Inoltre, Pagliano ha collaborato nella conferma dei tornei ufficiali e locali già esistenti (come quelli di Fossano e Bra, quest'anno sospesi causa la pandemia) e fatto nascere nuovi tornei locali, come quello di Dronero nella Granda e quello di Collegno che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso aprile poi rimandato al 2021. Inoltre, è l'organizzatore dei Campionati Regionali sia di Dama Italiana che di Dama Internazionale e ha promosso anche il Campionato Regionale a Coppie.

Non è mancata la promozione della Dama tra i bambini ed i ragazzi con il progetto "Dama a scuola" che ha organizzato corsi base svolti a Fossano, Bene Vagienna, Trinità, Bra, Sanfrè, Villar S.Costanzo, Bombonina di Cuneo, Collegno e Grugliasco, Chieri e nel Novarese, grazie agli istruttori FID Loris Milanese, Max Giaccardo, Pino Cramarossa, Simone Demaria, Gianluigi Corrent, Romano Serra, Franco Cosio e con il suo stesso intervento.

Infine, in questi mesi di stop alle gare dal vivo, Davide Pagliano, in collaborazione con Claudio Tabor, delegato provinciale FID di Torino, con Claudio Pasciuti delegato provinciale FID di Novara e con Roberto Prantoni delegato provinciale FID del Verbano, ha dato un impulso decisivo all'attività agonistica on-line, con tornei, sia di Dama Italiana che di Dama Internazionale, a livello locale e a livello regionale, disputati tramite Internet sulla piattaforma dedicata www.playok.it

Davide Pagliano resterà in carica per il quadriennio olimpico 2021-2024 ed il suo compito sarà anche quello di tenere i rapporti del mondo della Dama Piemontese con il CONI Regionale, a cui la FederDama partecipa come disciplina associata.