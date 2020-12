TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Il Sassuolo mette lo sgambetto alla capolista. Pinerolo al secondo posto

Dopo tre sconfitte consecutive il Green Warriors Sassuolo si rialza e lo fa alla grande, costringendo la capolista Acqua & Sapone Roma al secondo stop stagionale. Le emiliane di coach Barbolini hanno sfoderato una splendida prestazione, mentre le laziali non hanno giocato al meglio delle proprie possibilità. Nel 3-1 finale spiccano le prove di Antropova (24) e Dhimitriadhi (15), mentre nelle capitoline un’ottima Adelusi (23) non è bastata ad evitare la sconfitta.

Vittoria in trasferta per l’Eurospin Pinerolo, che ha saputo capitalizzare al meglio l’impegno in casa dell’Hermaea Olbia. Si è trattato per la verità di un match più combattuto di quanto possa dire il risultato finale. Pinerolo, dunque, in versione concreta e cinica, a conferma della maturazione anche dal punto di vista mentale. Da segnalare i 19 punti messi a segno da una Valentina Zago in gran spolvero.

Infine si è registrata la vittoria della Futura Busto Arsizio ai danni del Cus Torino. Dopo due set combattuti, le Lombarde hanno ingranato le marce alte, chiudendo il match sul 3-1. Nelle padrone di casa 16 punti a testa per Lualdi e Frigo, mentre per le piemontesi di coach Chiappafreddo sono stati 20 i punti realizzati da Pinto e Vokshi. Non si sono giocate Lpm Bam Mondovì-Club Italia Crai e Sigel Marsala-Exacer Montale.

Con i risultati dell’ultimo week-end la classifica del girone Ovest diventa più corta, soprattutto nella parte alta, ma i tanti recuperi delle gare non giocate potrebbero stravolgere l’attuale assetto. In tal senso, ad esempio, la Lpm Bam Mondovì, attualmente al quarto posto in classifica, ha giocato meno gare rispetto a tutte e tre le squadre che la precedono in classifica. Le ragazze di Delmati sabato (ore 17) saranno impegnate in casa della capolista Roma, per un match che a conti fatti potrebbe risultare determinante in chiave primato.

Anche le altre gare del quarto turno di ritorno sono in programma per questo sabato. Un turno che oltre alla sfida tra il Puma e la Roma, proporrà incontri molto interessanti come Pinerolo-Sassuolo e Cus Torino-Marsala. Di seguito, come di consueto, riportiamo le gare dell’ultimo turno, la classifica aggiornata e il programma della prossima giornata:

I risultati della 3^ giornata di ritorno

Hermaea Olbia Eur. Pinerolo 0-3 Lpm Bam Mondovì Club Italia Crai Rinv. G. W. Sassuolo A&S Roma 3-1 Sigel Marsala Exacer Montale Rinv. F. Busto Arsizio Cus Torino 3-1

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 8 18 2 Eur. Pinerolo 8 15 3 G.W. Sassuolo 9 14 4 Lpm Bam Mondovì 6 13 5 Sigel Marsala 8 13 6 F. Busto Arsizio 9 13 7 Hermaea Olbia 8 11 8 Cus Torino 7 9 9 Club Italia Crai 6 4 10 Exacer Montale 5 1

Il programma della 4^ giornata di ritorno – 5/12/2020